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НОВОСТИ

В этом году все городские свалки в Московской области будут закрыты

15:50 15.12.2020

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Фото пресс-службы правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вместе с главным государственным экологическим инспектором РФ Светланой Радионовой и жителями Волоколамска повесил большой замок на ворота полигона «Ядрово» – одного из символов мусорного прошлого региона. Теперь предстоят работы по рекультивации тела полигона и высадке зеленых насаждений.

«Здесь находятся люди, которые проявляли очень высокую гражданскую активность. У нас, я признаю, сначала были тяжелые баталии, потом диалог, и нужно отдать должное – мы нашли общий язык, – сказал Андрей Воробьёв. – Наша работа не прекращается, и рекультивация должна быть следующим этапом. Цель – все полигоны рекультивировать. Благодаря федеральной программе мы получаем очень серьезную поддержку. Спасибо жителям, разделение мусора дает результат: мы на 2 млн тонн меньше мусора привезли на полигоны в этом году».

Московская область стала пилотным регионом в рекультивации мусорных полигонов, которые эксплуатировались еще с советских времен. Как и обещал ранее губернатор, все 39 городских свалок в Московской области, доставшиеся в наследство от прошлой эпохи, будут закрыты до конца 2020 года. С 30 декабря весь мусор будет направляться исключительно на современные комплексы по переработке отходов (КПО) – сейчас уже работают 8 КПО, на днях откроется «Храброво», а до конца года их станет 11.

Несколько лет назад президент России поддержал инициативу по переходу Подмосковья на раздельный сбор отходов. Только в прошлом году на вторичную переработку было отправлено около 1 млн тонн мусора.

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комментарии(1)

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Kalinov 16:06 15.12.2020

да неужели... сначала загадили, теперь вывозят кучами. не проще ли было не доводить до такого изначально?

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