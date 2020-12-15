В этом году все городские свалки в Московской области будут закрыты
15:50 15.12.2020
|Фото пресс-службы правительства Московской области
«Здесь находятся люди, которые проявляли очень высокую гражданскую активность. У нас, я признаю, сначала были тяжелые баталии, потом диалог, и нужно отдать должное – мы нашли общий язык, – сказал Андрей Воробьёв. – Наша работа не прекращается, и рекультивация должна быть следующим этапом. Цель – все полигоны рекультивировать. Благодаря федеральной программе мы получаем очень серьезную поддержку. Спасибо жителям, разделение мусора дает результат: мы на 2 млн тонн меньше мусора привезли на полигоны в этом году».
Московская область стала пилотным регионом в рекультивации мусорных полигонов, которые эксплуатировались еще с советских времен. Как и обещал ранее губернатор, все 39 городских свалок в Московской области, доставшиеся в наследство от прошлой эпохи, будут закрыты до конца 2020 года. С 30 декабря весь мусор будет направляться исключительно на современные комплексы по переработке отходов (КПО) – сейчас уже работают 8 КПО, на днях откроется «Храброво», а до конца года их станет 11.
Несколько лет назад президент России поддержал инициативу по переходу Подмосковья на раздельный сбор отходов. Только в прошлом году на вторичную переработку было отправлено около 1 млн тонн мусора.
НОВОСТИ
- 17:12 15.12.2020
- Идею дать детям работников МВД приоритет при поступлении в вуз поддержали в профсоюзе полиции
- 17:07 15.12.2020
- АО «ВНИИ «Сигнал» было признано лучшим предприятием холдинга «Высокоточные комплексы»
- 17:00 15.12.2020
- В Москве проверяют Большой театр после сообщения о "минировании" - источник
- 16:32 15.12.2020
- Госдума вводит штрафы за проезд по платным дорогам без оплаты
- 16:12 15.12.2020
- Только один из 9 россиян соблюдает самоизоляцию после контакта с заразившимся COVID-19
- 16:00 15.12.2020
- Два человека пострадали при взрыве бытового газа в многоэтажном доме в Красноярске
- 15:53 15.12.2020
- Оформить компенсацию на покупку технических средств реабилитации можно будет на mos.ru
- 15:45 15.12.2020
- En+ Group трудоустроил более 1200 иркутских выпускников рамках собственных образовательных проектов
- 15:35 15.12.2020
- «Группа ГАЗ» Олега Дерипаски поставила экологичные автобусы в Челябинск
- 15:32 15.12.2020
- Дума усиливает в первом чтении защиту личных данных силовиков и судей
Комментировать
комментарии(1)
0 Ответить
Kalinov 16:06 15.12.2020
да неужели... сначала загадили, теперь вывозят кучами. не проще ли было не доводить до такого изначально?
Комментировать