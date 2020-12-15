Два человека пострадали при взрыве бытового газа в многоэтажном доме в Красноярске

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв бытового газа произошел в квартире многоэтажного жилого дома в Красноярске, в результате пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В квартире многоквартирного жилого дома по улице Парашютная, 92, произошел хлопок бытового газа без последующего горения. По предварительным данным, пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.