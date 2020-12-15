Два человека пострадали при взрыве бытового газа в многоэтажном доме в Красноярске
16:00 15.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрыв бытового газа произошел в квартире многоэтажного жилого дома в Красноярске, в результате пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"В квартире многоквартирного жилого дома по улице Парашютная, 92, произошел хлопок бытового газа без последующего горения. По предварительным данным, пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.
НОВОСТИ
- 17:12 15.12.2020
- Идею дать детям работников МВД приоритет при поступлении в вуз поддержали в профсоюзе полиции
- 17:07 15.12.2020
- АО «ВНИИ «Сигнал» было признано лучшим предприятием холдинга «Высокоточные комплексы»
- 17:00 15.12.2020
- В Москве проверяют Большой театр после сообщения о "минировании" - источник
- 16:32 15.12.2020
- Госдума вводит штрафы за проезд по платным дорогам без оплаты
- 16:12 15.12.2020
- Только один из 9 россиян соблюдает самоизоляцию после контакта с заразившимся COVID-19
- 15:53 15.12.2020
- Оформить компенсацию на покупку технических средств реабилитации можно будет на mos.ru
- 15:50 15.12.2020
- В этом году все городские свалки в Московской области будут закрыты
- 15:45 15.12.2020
- En+ Group трудоустроил более 1200 иркутских выпускников рамках собственных образовательных проектов
- 15:35 15.12.2020
- «Группа ГАЗ» Олега Дерипаски поставила экологичные автобусы в Челябинск
- 15:32 15.12.2020
- Дума усиливает в первом чтении защиту личных данных силовиков и судей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать