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НОВОСТИ

Только один из 9 россиян соблюдает самоизоляцию после контакта с заразившимся COVID-19

16:12 15.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 770 тысяч жителей России сегодня находятся под медицинским наблюдением из-за контакта с заразившимися коронавирусом. При этом только каждый девятый соблюдает самоизоляцию, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Под наблюдением остаются у нас порядка 777 тысяч человек как контактные. Мы усилили контроль за контактными, расширили их число, и на сегодняшний день соблюдает требования, находясь в изоляции, каждый девятый", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

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