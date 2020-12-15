Только один из 9 россиян соблюдает самоизоляцию после контакта с заразившимся COVID-19
16:12 15.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 770 тысяч жителей России сегодня находятся под медицинским наблюдением из-за контакта с заразившимися коронавирусом. При этом только каждый девятый соблюдает самоизоляцию, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Под наблюдением остаются у нас порядка 777 тысяч человек как контактные. Мы усилили контроль за контактными, расширили их число, и на сегодняшний день соблюдает требования, находясь в изоляции, каждый девятый", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
НОВОСТИ
- 17:12 15.12.2020
- Идею дать детям работников МВД приоритет при поступлении в вуз поддержали в профсоюзе полиции
- 17:07 15.12.2020
- АО «ВНИИ «Сигнал» было признано лучшим предприятием холдинга «Высокоточные комплексы»
- 17:00 15.12.2020
- В Москве проверяют Большой театр после сообщения о "минировании" - источник
- 16:32 15.12.2020
- Госдума вводит штрафы за проезд по платным дорогам без оплаты
- 16:00 15.12.2020
- Два человека пострадали при взрыве бытового газа в многоэтажном доме в Красноярске
- 15:53 15.12.2020
- Оформить компенсацию на покупку технических средств реабилитации можно будет на mos.ru
- 15:50 15.12.2020
- В этом году все городские свалки в Московской области будут закрыты
- 15:45 15.12.2020
- En+ Group трудоустроил более 1200 иркутских выпускников рамках собственных образовательных проектов
- 15:35 15.12.2020
- «Группа ГАЗ» Олега Дерипаски поставила экологичные автобусы в Челябинск
- 15:32 15.12.2020
- Дума усиливает в первом чтении защиту личных данных силовиков и судей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать