Госдума вводит штрафы за проезд по платным дорогам без оплаты

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект о введении административного штрафа за неоплаченный проезд по платным дорогам, сократив при этом изначально заложенный его размер с 2,5 тыс. до 1,5 тыс. рублей.

Законопроект направлен на внедрение на российских платных дорогах безбарьерных систем взимания платы (free-flow). Сейчас оплатить проезд можно только в специально оборудованных пунктах, что вызывает пробки и снижает эффективность трассы, отмечается в пояснительной записке. Введение системы free-flow (свободный поток) исключает создание классических пунктов взимания платы, на дорогах в пунктах пропуска не будет шлагбаумов. По сути, оплата проходит после проезда, в связи с чем необходимы законодательные меры по пресечению бесплатного пользования такими дорогами.

Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд по платным автомобильным дорогам или платным участкам дорог повлечет административный штраф для владельца транспортного средства или водителя машины иностранного перевозчика. Редакция первого чтения предусматривала штраф в размере 2,5 тыс. рублей, однако профильный комитет по госстроительству и законодательству поддержал поправку о снижении размера штрафа до 1,5 тыс. рублей. Для грузовиков и автобусов штраф составит 5 тыс. рублей (на 500 рублей меньше редакции первого чтения).

Если владелец транспортного средства оплатил проезд не позднее 20 дней после вынесения постановления о правонарушении, то от ответственности он освобождается. Если постановление о штрафе было доставлено заказным письмом после 20 дней с момента вынесения постановления, то данный срок подлежит восстановлению.

Если неоплаченный проезд был зафиксирован камерами более одного раза в течение суток, штраф выписывает на одну машину только один раз.