В Москве проверяют Большой театр после сообщения о "минировании" - источник

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты экстренных служб и кинологи проверяют здание Большого театра в центре Москвы после поступившего сообщения о "минировании", эвакуированы около 250 человек. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Поступило сообщение от неизвестных о том, что в здании Большого театра по адресу: Театральная площадь, д. 1, заложено взрывное устройство. На место для проверки информации выехали специалисты эстренных служб и кинологи. В данный момент проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, порядка 250 человек в целях безопасности эвакуированы.