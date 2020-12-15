Идею дать детям работников МВД приоритет при поступлении в вуз поддержали в профсоюзе полиции
17:12 15.12.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В профсоюзе полиции поддержали идею дать детям работников МВД приоритет при поступлении в вуз. По задумке авторов инициативы, аналогичные привилегии нужно распространить на потомков сотрудников Росгвардии.
Законопроект внесли единороссы Александр Хинштейн, Вячеслав Никонов, Василий Пискарёв. Депутаты считают, что отсутствие приоритета при поступлении в ведомственные вузы создаёт правовое неравенство, передаёт Znak.com.
Председатель координационного совета Московского профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» одобрительно отнёсся к инициативе парламентариев.
Он предположил, что нововведение спровоцирует появление «каст правоохранителей» в обществе. Детям силовиков будет проще решить вопрос профориентации, считает Пашкин.
Вместе с тем, как отметил собеседник радиостанции, сотрудникам охранительных ведомств некогда проводить время с семьёй из-за обилия работы.
«С одной стороны, действительно может быть кастовость в правоохранительной системе, и детям сотрудников будет проще поступить, чем другим. С другой стороны, поймите, сотрудники полиции и других правоохранительных органов, они дома практически не бывают, они работают. Отгулы не всегда получают и смотреть за детьми очень тяжело. Если хоть какая-то помощь будет в этом плане, что за их детьми будут наблюдать другие сотрудники, в колледже милиции или в специализированном подразделении МВД, университете МВД, я считаю, — это нормально».
Пашкин подчеркнул, что по окончании ведомственных вузов молодые люди и девушки пойдут работать в органы.
«Сейчас после вуза работа абсолютно не гарантирована [выпускникам — прим. ГМ], но если ты поступил в милицейский колледж, например, тебя потом обязаны взять в ОВД. Аналогично и с другими специализированными учреждениями правоохранительных органов. Человек уже знает, что если он поступит сюда, у него будет чёткая работа. Я считаю, здесь никакого нет плохого воздействия. Если закон будет принят, будет нормально».
По действующему законодательству, дети военнослужащих, работников Росгвардии и МВД имеют преимущество при поступлении только в ведомственные общеобразовательные организации. Условие — стаж службы родителей от 20 лет.
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