В регионах РФ за нарушение мер из-за COVID-19 выписывают около 40 тыс. штрафов в неделю

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 40 тыс. штрафов за несоблюдение мер профилактики коронавируса выписываются в регионах России еженедельно. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

"Порядка 40 тыс. штрафов накладываются еженедельно за нарушения тех или иных санитарных требований", - сказала она.