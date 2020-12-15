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НОВОСТИ

В регионах РФ за нарушение мер из-за COVID-19 выписывают около 40 тыс. штрафов в неделю

17:32 15.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 40 тыс. штрафов за несоблюдение мер профилактики коронавируса выписываются в регионах России еженедельно. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

"Порядка 40 тыс. штрафов накладываются еженедельно за нарушения тех или иных санитарных требований", - сказала она.

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