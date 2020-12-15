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Байден не станет искать личной дружбы с Путиным - Макфол

18:40 15.12.2020 Источник: Интерфакс

Новый президент США Джо Байден не станет искать личной дружбы с президентом РФ Владимиром Путиным, однако при его администрации возможны подвижки в сфере контроля над вооружениями, Вашингтон также будет больше уделять времени постсоветскому пространству и вопросам прав человека, считает бывший посол США в РФ, профессор Стэндфордского университета Майкл Макфол.

"Разумеется, будут некоторые изменения при президенте Байдене по сравнению с президентом Трампом. Во-первых, президент Байден не станет стремиться к дружбе с президентом Путиным. Трамп действительно хотел стать его другом. Он им может и стал, но это не сработало. Он потратил много личного времени и энергии на эти личные отношения", - сказал Макфол в интервью "Интерфаксу".

По его словам, "Байден этого делать не будет".

Кроме того, убежден Макфол, "Байден будет больше говорить о демократии и правах человека в России, но и во многих странах, не только России". "Президент Трамп этого не делал. Так что это тоже будет изменение", - подчеркнул профессор.

Он также уверен, что Байден и его команда станут предпринимать больше усилий по развитию двусторонних отношений с соседними с Россией странами. "Например, с Молдавией, Украиной, Грузией. Они будут гораздо более вовлечены, потому что у команды гораздо больше опыта, да и у самого Байдена много опыта в этих странах", - отметил он.

При этом Макфол убежден, что при администрации Байдена между Россией и США есть шанс установить более стабильные и рациональные отношения. "Внутри администрации Трампа были противоречия по поводу того, как взаимодействовать с Россией. У президента Трампа было одно мнение, а у его администрации другое. Это все создавало недопонимание, нестабильность. Такого не будет при администрации Байдена. Внутри администрации все будут согласны по поводу политики в отношении России", - подчеркнул Макфол.

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