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Еврокомиссия предложила исключить газо- и нефтепроводы из числа приоритетных проектов ЕС

19:20 15.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия во вторник внесла предложение о реформировании правил ЕС по трансъевропейской энергетической инфраструктуре, в частности исключив газо- и нефтепроводы из приоритетных для ЕС энергопроектов. Согласно распространенному пресс-службой Еврокомиссии документу, отныне все новые проекты энергетической инфраструктуры ЕС, которые претендуют на поддержку Брюсселя, должны способствовать построению в Европе к 2050 году экономики с нулевыми углеродными выбросами.

"В соответствии с реформированными правилами, инфраструктура для транспортировки природного газа и нефтепроводы более не могут быть проектами общего интереса для ЕС", - говорится в документе.

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