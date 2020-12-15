Сафронов отказался от предложенной в начале уголовного преследования сделки со следствием
20:00 15.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов отказался от сделки со следствием в самом начале его уголовного преследования. Об этом ТАСС заявил его адвокат Иван Павлов.
"В самом начале уголовного преследования Сафронову в устной форме было сделано предложение о сделке со следствием. Обвиняемый его отверг и последовательно отказывался признавать вину. После этого ему не делали подобных предложений в присутствии адвокатов, а, согласно закону, без присутствия защитника заключать сделку со следствием незаконно. Появившуюся информацию в СМИ на этот счет я считаю вбросом", - сказал Павлов.
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