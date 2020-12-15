Сербия пустит газ по "Балканскому потоку" 29 или 30 декабря - Вучич
20:40 15.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сербия пустит газ по "Балканскому потоку" (продолжение "Турецкого потока") 29 или 30 декабря. Об этом заявил во вторник президент Сербии Александар Вучич на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на вилле "Мир" в Белграде.
"До конца года мы пустим газ, наша экономика будет развиваться и займет первое место по уровню роста в Европе в этом году и в следующие три года. Пока меня, "ужасного диктатора", не свергли, Сербия будет вести себя по-хозяйски и будет покупать то, что в ее интересах. Мы благодарны российским партнерам за корректность в этом вопросе. Все идет нормально, мы 30 или 29 декабря пустим газ", - заявил Вучич.
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