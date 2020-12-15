0
0
142
НОВОСТИ

Сербия пустит газ по "Балканскому потоку" 29 или 30 декабря - Вучич

20:40 15.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербия пустит газ по "Балканскому потоку" (продолжение "Турецкого потока") 29 или 30 декабря. Об этом заявил во вторник президент Сербии Александар Вучич на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на вилле "Мир" в Белграде.

"До конца года мы пустим газ, наша экономика будет развиваться и займет первое место по уровню роста в Европе в этом году и в следующие три года. Пока меня, "ужасного диктатора", не свергли, Сербия будет вести себя по-хозяйски и будет покупать то, что в ее интересах. Мы благодарны российским партнерам за корректность в этом вопросе. Все идет нормально, мы 30 или 29 декабря пустим газ", - заявил Вучич.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:20 15.12.2020
Патриарх Кирилл пожелал Байдену здоровья и мудрости в принятии решений
0
120
20:00 15.12.2020
Сафронов отказался от предложенной в начале уголовного преследования сделки со следствием
0
177
19:20 15.12.2020
Еврокомиссия предложила исключить газо- и нефтепроводы из числа приоритетных проектов ЕС
0
266
18:40 15.12.2020
Байден не станет искать личной дружбы с Путиным - Макфол
0
329
18:00 15.12.2020
Роман Путин создал политическую партию "Россия без коррупции"
0
309
17:32 15.12.2020
В регионах РФ за нарушение мер из-за COVID-19 выписывают около 40 тыс. штрафов в неделю
0
285
17:12 15.12.2020
Идею дать детям работников МВД приоритет при поступлении в вуз поддержали в профсоюзе полиции
0
317
17:07 15.12.2020
АО «ВНИИ «Сигнал» было признано лучшим предприятием холдинга «Высокоточные комплексы»
0
318
17:00 15.12.2020
В Москве проверяют Большой театр после сообщения о "минировании" - источник
0
296
16:32 15.12.2020
Госдума вводит штрафы за проезд по платным дорогам без оплаты
0
313

Возврат к списку