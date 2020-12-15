Иран увеличил расходы на военные исследования и инновации на 256% - министр обороны
22:40 15.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами заявил во вторник об увеличении правительством исламской республики бюджетных расходов на нужды исследований и инноваций в сфере обороны на 256%. Он отметил растущую мощь ракетных войск страны.
"Хотя вопрос о наших ракетах стал болезненным для врагов, мы каждый день наращиваем нашу ракетную мощь, - цитирует министра агентство Фарс. - Правительство исламской республики справедливо и профессионально увеличило бюджет нашей Организации оборонных исследований и инноваций на 256%". Между тем агентство не уточняет, по сравнению с каким периодом и когда именно был увеличен бюджет.
Ранее член комиссии Меджлиса (парламента) по национальной безопасности и внешней политике Вахид Джалалзаде заявил, что "угрозы из-за пределов региона вынуждают <...> [Иран] обеспечить <...> мощь сдерживания, а она нуждается в силах, снаряжении и бюджетных средствах". По его словам, Иран за последние 42 года (со времени исламской революции) и не думал о развязывании агрессии против других государств. Он уточнил, что оборонные возможности страны нацелены на поддержание мира и безопасности в регионе.
"Соответственно, парламент будет уделять особое внимание военному и оборонному бюджету при обсуждении бюджета на будущий год, - отметил Джалалзаде. - Мы не хотим каких-то проблем в этом секторе. Парламент стремится нарастить военную и оборонную мощь нашей страны".
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