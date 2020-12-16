Бывшая сотрудница администрации Трампа дала Байдену совет насчет России
09:00 16.12.2020 Источник: Ведомости
Кандидату в президенты США от демократической партии Джо Байдену не следует, подобно Бараку Обаме, пренебрежительно относиться к России, заявила бывший старший директор по России Совета нацбезопасности Белого дома Фиона Хилл, передает New York Times.
«Обама относился к России очень пренебрежительно, называл ее региональной державой. Они не желали много думать о России <…> Но мир полностью изменился. Байден не может стать второй версией Обамы. Им придется думать иначе», — сказала Хилл. Ведомости
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