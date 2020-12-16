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Вучич отреагировал на отказ боснийского президиума встречаться с Лавровым

09:05 16.12.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Президент Сербии отреагировал на отказ боснийского президиума встречаться с Лавровым. По мнению Александра Вучича, действия двух представителей Боснии и Герцеговины оскорбляют традиции гостеприимства, передаёт «Россия 24».

Инцидент произошёл в Сараеве, куда прибыл министр иностранных дел России. Руководству президиума страны не понравилось высказывание Сергея Лаврова о поддержке резолюции, в которой говорится о военном нейтралитете входящей в состав Боснии и Герцеговины Республики Сербской. Сам Лавров, комментируя отказ коллег от встречи, заявил, что они сделали это «по чьей-то подсказке», выразив интересы внешних сил.

По Конституции в президиум Боснии и Герцеговины входят представители трёх основных национальностей: серб, хорват и босниец-мусульманин. От встречи с министром иностранных дел России отказались два последних.  Говорит Москва

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