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Кандидатуры министров нельзя отклонять ради "движухи" - Володин

09:20 16.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума не может отклонять предложенные ей для утверждения кандидатуры министров для лишней демонстрации политической активности, в ситуации вызовов важно обеспечить стабильность. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в опубликованном в среду интервью "Российской газете".

По его словам, все кандидаты на ряд министерских постов, представленные Думе в ноябре для утверждения премьер-министром Михаилом Мишустиным в соответствии с новыми положениями конституции, встретились с политическими фракциями. "В каждом случае мы исходили из здравого смысла и желания, чтобы человек, который придет на должность, понимал ситуацию в той отрасли, за которую он будет отвечать", - заверил спикер.

При этом он подчеркнул, что "нельзя отклонять кандидатуры просто чтобы, как говорится, "движуху" обеспечить". "Стабильность - основа развития. Мы находимся в ситуации вызовов. И совершенно очевидно, что в условиях такой конкуренции, чтобы развиваться и дальше, у нас обязательно должна быть эффективная власть", - резюмировал Володин.

Мишустин 9 ноября внес в Госдуму кандидатуры пяти новых федеральных министров и вице-премьера. Председатель правительства поменял глав Минвостокразвития, Минприроды, Минстроя, Минтранса и Минэнерго России. Новые министры и десятый вице-премьер, бывший глава Минэнерго Александр Новак, стали первыми членами российского кабмина, которые были назначены по новому порядку: через утверждение Госдумой. Такой порядок закреплен в новом законе о правительстве России, который был разработан для реализации новых положений конституции.

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