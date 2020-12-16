Парламент Египта ратифицировал договор о стратегическом сотрудничестве с Россией
10:05 16.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Парламент Египта ратифицировал во вторник договор с Российской Федерацией о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве. Об этом сообщила газета "Аль-Ахрам".
В посольстве РФ приветствовали ратификацию. "Считаем это важным шагом на пути развития дружественных отношений между Россией и Египтом, опирающихся на глубокие традиции дружбы, взаимную симпатию наших народов и обоюдное стремление к наращиванию сотрудничества", - говорится в сообщении российского диппредставительства, размещенном на официальной странице в "Фейсбуке".
Договор был подписан президентами двух стран в Сочи 17 октября 2018 года. Госдума ратифицировала его в июле 2019 года. Согласно тексту, стороны будут придерживаться практики обмена визитами глав государств "на регулярной основе, не реже одного раза в год, поочередно в Москве и в Каире". Кроме того, "в рамках политического диалога организуются регулярные, не реже двух раз в год, консультации между министрами иностранных дел поочередно в столицах двух государств". Предусмотрен также формат консультаций по схеме "2+2" в составе министров иностранных дел и министров обороны двух стран. Стороны будут оказывать содействие контактам египетского и российского парламентов.
Договор предусматривает ежегодное проведение заседаний совместной российско-египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству и Российско-египетского делового совета поочередно в каждом из государств. Москва и Каир обязуются способствовать созданию условий для свободной торговли, эффективного инвестиционного сотрудничества. Повышенное внимание будет уделяться инфраструктурным проектам, особенно в сфере энергетики, в том числе атомной.
"Стороны развивают сотрудничество в военной и военно- технической сферах на основе соответствующих соглашений между ними, с учетом взаимных интересов и своих международных обязательств", - говорится в тексте.
Договор заключен сроком на десять лет и вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. После этого договор будет автоматически продлеваться каждые пять лет, если одна из сторон не решит выйти из него.
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