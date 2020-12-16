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НОВОСТИ

В Карабахе ответили на требования передать Азербайджану еще три села

10:20 16.12.2020 Источник: Lenta.ru

Договоренностей о передаче Азербайджану трех сел Шушинского района непризнанной Нагорно-Карабахской республики нет. Об этом Sputnik Армения рассказал министр территориального управления и развития Карабаха Жирайр Мирзоян.

Так он прокомментировал появившиеся слухи о требовании азербайджанской армии к карабахской стороне покинуть населенные пункты Хин Шен, Мец Шен и Ехцаох.

По словам Мирзояна, подобные требования могли быть «частной инициативой» азербайджанских военнослужащих.  Lenta.Ru

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