В Карабахе ответили на требования передать Азербайджану еще три села

10:20 Источник: Lenta.ru

Договоренностей о передаче Азербайджану трех сел Шушинского района непризнанной Нагорно-Карабахской республики нет. Об этом Sputnik Армения рассказал министр территориального управления и развития Карабаха Жирайр Мирзоян.

Так он прокомментировал появившиеся слухи о требовании азербайджанской армии к карабахской стороне покинуть населенные пункты Хин Шен, Мец Шен и Ехцаох.

По словам Мирзояна, подобные требования могли быть «частной инициативой» азербайджанских военнослужащих. Lenta.Ru