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Почти половина россиян заявили о готовности получать серую зарплату

10:32 16.12.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Почти половина граждан России заявили о готовности получать серую зарплату. Не согласны на деньги «в конвертах» треть респондентов, четверть опрошенных затруднились с ответом.

Сервис SuperJob опросил 1600 человек более чем из 400 населённых пунктов. Среди респондентов-мужчин 49% согласились на серые зарплаты, женщины оказались менее терпимыми к подобным схемам (39%).

Самая высокая доля готовых получать деньги таким образом — среди респондентов с вознаграждением до 30 тысяч рублей в месяц, в этой группе таких 45%; меньше всего тех, кто допускает получение серых зарплат, — в высокооплачиваемой группе с жалованьем от 80 тысяч рублей (36%).  Говорит Москва

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