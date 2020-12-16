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Одиннадцать юных героев из Подмосковья получили медали «За проявленное мужество»

09:55 16.12.2020

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Фото пресс-службы правительства Московской области
По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва детей, награжденных медалью «За проявленное мужество», чествовали в их родных муниципалитетах.

16-летний Игорь Хлопенов из Щелкова обезвредил грабителя. Он увидел, как преступник вырвал из рук пожилой женщины сумку и мгновенно бросился на помощь. Юноша задержал вора и вызвал полицию.

«Я услышал крик и побежал на это место. Вокруг стояло несколько человек, но никто не пытался помочь бабушке. Я бросился в погоню за грабителем, страшно не было», – рассказал Игорь Хлопенов.

В Рузском городском округе наградили ребят, которые помогли потушить крупный пожар. Подростки быстро убрали строительный мусор и, не дожидаясь пожарных, принялись гасить пламя.

«Когда мы увидели, что горит лесопилка, тут же решили тушить – огонь мог распространиться по полю и привести к жертвам. Около лесопилки находились ведра, правда, старые – мы, как могли, затыкали в них дыры и носили воду, чтобы залить пламя», – поделился воспоминаниями один из героев Иван Черневский.

Еще 5 детей получили медали за спасение утопающих. В Лотошино Евгений и Анатолий Ёлкины вместе с Никитой Журавлевым вытащили из воды женщин и 4-летнего ребенка.

«Мы отдыхали с друзьями у реки, приехали 2 женщины с ребенком и спросили: «Как вода?». Говорим, что вода холодная, сильное течение, надо быть аккуратнее. И как только они вошли в реку, течение их начало уносить. Времени на раздумья не было – мы бросились в воду и стали их спасать», – рассказал Никита Журавлев.

Иван Бережной и Георгий Румянцев спасли мальчика в Раменском.

«У нас есть небольшой, но довольно глубокий котлован. Мы с другом увидели, как туда спустились ребята искупаться. Вдруг один из них скрылся под водой. Я нырнул, и вытащил его на берег. Он не дышал. Мы сделали искусственный массаж сердца, и мальчик пришел в себя», – рассказал Иван.

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