Ущерб деревьям Владивостока от циклона с ледяным дождем оценивается в 700 млн руб.
11:00 16.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ущерб от циклона с ледяным дождем деревьям и кустарникам Владивостока предварительно оценивается в 700 млн рублей, сообщила ТАСС председатель правительства Приморского края Вера Щербина в среду.
"Что касается города Владивостока, здесь погибло очень много зеленых насаждений, этот вопрос открыт, в бюджете края нет денег на зеленые насаждения, городские власти оценивают ущерб, нанесенный им, примерно в 700 млн рублей. Обещано рассмотреть этот вопрос на федеральном уровне", - сказала Щербина.
Она уточнила, что работу по восстановлению пострадавших зеленых насаждений можно провести, в том числе в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", также на эти цели может быть направлена часть налоговых доходов в случае их увеличения.
В мэрии Владивостока ТАСС ранее сообщали, что стихия повредила около 80% зеленых насаждений города. Часть из них не восстановится самостоятельно. По информации Ботанического сада-института ДВО РАН, в лесной части территории сада повреждены примерно 25% деревьев. Ранее губернатор края Олег Кожемяко сообщил, что власти края совместно с Минприроды РФ к будущей весне подготовят программу озеленения для компенсации ущерба от ледяного дождя.
В ночь на 19 ноября в крае начались осадки в виде дождя, перешедшего в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы ЛЭП, падение деревьев и конструкций. В 73 населенных пунктах дома, в которых проживает более 180 тыс. человек, остались без электроснабжения. Двадцатого ноября в Приморье был введен режим ЧС регионального уровня.
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