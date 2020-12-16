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НОВОСТИ

МВД зафиксировало значительное снижение притока мигрантов в РФ

11:05 16.12.2020 Источник: РБК

В России в настоящее время находится около 6 млн мигрантов, что значительно ниже показателей прошлых лет. Об этом сообщили в МВД России, передает «РИА Новости».

«В Российской Федерации ежегодно находится от 9 до 11 млн иностранных граждан. В этом году их численность постепенно снижалась и в настоящее время составляет примерно 6 млн человек (6,3 млн)», — отметили в ведомстве.

По данным МВД, самая многочисленная категория иностранцев в России — это трудовые мигранты в крупных городах и экономических центрах. В ведомстве сообщили, что 1,3 млн иностранных граждан работают в России по патентам, 85 тыс. имеют разрешения на работу. Разрешение на временное проживание или вид на жительство есть примерно у 1 млн человек.

Согласно ноябрьскому обзору Росстата, чистый приток мигрантов из-за рубежа в январе—августе 2020 года сократился в России в 2,4 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.  РБК

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