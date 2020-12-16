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В Турции не стали распространять комендантский час в Новый год на туристов

11:20 16.12.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Власти Турции не стали распространять комендантский час в Новый год на туристов. На период праздников в республике ввели запрет выходить на улицу с 21 часа до 5.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что комендантский час будет действовать с 31 декабря по 4 января. Решение принято на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации, передаёт CNN Turk.

В министерстве культуры и туризма республики заявили ТАСС, что такие жёсткие ограничения не касаются иностранных туристов, они смогут свободно передвигаться по улицам. Там не уточнили, будут ли смягчены ограничения для ресторанов, кафе, магазинов. Говорит Москва

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