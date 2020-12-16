В России за сутки выявили 26 509 случаев заражения коронавирусом
12:00 16.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 26 509, это минимум за неделю. Общее количество инфицированных достигло 2 734 454, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. В относительном выражении, по данным штаба, прирост два дня не превышает 1%.
Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 26 490. Всего выздоровели 2 176 100 человек. Согласно данным штаба, доля вылечившихся возросла до 79,6% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 596 против 577 днем ранее. Всего от инфекции умерли 48 564 пациента. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,78%, следует из данных штаба.
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