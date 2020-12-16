0
0
132
НОВОСТИ

Москалькова считает, что нужно допустить ОНК к наблюдению за этапированием осужденных

12:05 16.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что общественный контроль в РФ нужно расширять, в том числе допустить Общественные наблюдательные комиссии (ОНК) к контролю за соблюдением прав человека при этапировании осужденных к месту отбывания наказания. Об этом она заявила в среду на заседании в Общественной палате РФ.

"Сегодня, к сожалению, ОНК не могут наблюдать за соблюдением прав человека при этапировании заключенных к месту отбывания [наказания], за местами содержания лиц, имеющих психиатрические заболевания. На эти места, в том числе и места, где лица отбывают административные наказания, общественный контроль нужно расширять. Мы со своей стороны готовы принимать в этом самое активное участие", - сказала Москалькова.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:05 16.12.2020
Собянин выступил с ежегодным отчётом о работе
0
17
13:05 16.12.2020
Госдума приняла закон о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума
0
17
13:00 16.12.2020
Послы 27 стран ЕС согласовали продление на полгода санкций против РФ - источник
0
36
12:32 16.12.2020
Составлен очередной рейтинг самых угоняемых машин в России
0
93
12:20 16.12.2020
Тяжелые формы COVID-19, особенно у пожилых, вызывают необратимое поражение легких - ученый
0
106
12:10 16.12.2020
Красноярская ГЭС компании En+ Group реализует проект по замене силовых трансформаторов
0
120
12:00 16.12.2020
В России за сутки выявили 26 509 случаев заражения коронавирусом
0
132
11:32 16.12.2020
Мэрию Парижа оштрафовали за слишком большое количество женщин-руководителей
0
198
11:20 16.12.2020
В Турции не стали распространять комендантский час в Новый год на туристов
0
165
11:05 16.12.2020
МВД зафиксировало значительное снижение притока мигрантов в РФ
0
204

Возврат к списку