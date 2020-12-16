Москалькова считает, что нужно допустить ОНК к наблюдению за этапированием осужденных

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что общественный контроль в РФ нужно расширять, в том числе допустить Общественные наблюдательные комиссии (ОНК) к контролю за соблюдением прав человека при этапировании осужденных к месту отбывания наказания. Об этом она заявила в среду на заседании в Общественной палате РФ.

"Сегодня, к сожалению, ОНК не могут наблюдать за соблюдением прав человека при этапировании заключенных к месту отбывания [наказания], за местами содержания лиц, имеющих психиатрические заболевания. На эти места, в том числе и места, где лица отбывают административные наказания, общественный контроль нужно расширять. Мы со своей стороны готовы принимать в этом самое активное участие", - сказала Москалькова.