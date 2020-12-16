Тяжелые формы COVID-19, особенно у пожилых, вызывают необратимое поражение легких - ученый

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тяжелое течение новой коронавирусной инфекции, особенно у пожилых людей, вызывает необратимые поражения легочной ткани, заявил в среду ведущий специалист Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Федор Лисицын в эфире телеканала "Россия-24".

"Необратимые изменения, да, к сожалению, это так. Тяжелые формы заболевания COVID-19, особенно у пожилых людей старше 60 лет, приводят к необратимому поражению легких, легочной ткани. У пожилых людей регенерация легочной ткани [развита] в очень слабой степени и тут уже приходится признать, что это необратимо - фиброз легочной ткани после COVID-19", - сказал он.