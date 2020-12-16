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Составлен очередной рейтинг самых угоняемых машин в России

12:32 16.12.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Страховщики составили рейтинг самых угоняемых машин в России. Первые строчки рейтинга заняли корейские и японские бренды — KIA, Hyundai и Toyota.

Объектами кражи также становятся машины Lexus и Mitsubishi. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ряда страховых компаний.

По данным ГИБДД, в год в России угоняют 20 тысяч автомобилей. Компенсации по угону, согласно статистике ЦБ, получают 6,5 тысяч собственников. В полиции отмечают, что опаснее всего оставлять машину на парковках крупных торговых центров, рядом с промзонами и в спальных районах. При этом преступники чаще всего взламывают замки дверей и замок зажигания, разбивают боковое стекло и используют для угона радиоэлектронные средства.  Говорит Москва

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