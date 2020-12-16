Красноярская ГЭС компании En+ Group реализует проект по замене силовых трансформаторов

12:10

На Красноярской ГЭС компании En+ Group, вертикально интегрированного производителя алюминия и электроэнергии, готовят к эксплуатации первый из семи новых силовых трансформаторов. Работы общей стоимостью более 1 млрд руб. проходят в рамках программы модернизации сибирских гидроэлектростанций «Новая энергия».

Новое оборудование поступило на станцию в конце лета. За 2,5 месяца специалисты осуществили сборку, успешно провели наладочные испытания трансформатора в укомплектованном состоянии, а также установили в ячейку. Сейчас продолжаются строительно-монтажные работы. Пуск в промышленную эксплуатацию трансформатора 4Т запланирован на второй квартал 2021 года.

Кроме того, в ноябре на Красноярскую ГЭС начали доставку второго из семи новых трансформаторов. Транспортировка тяжеловесного груза массой более 250 тонн осуществлялась по железной дороге. После доставки оставшейся части оборудования для второго трансформатора начнется его сборка.

«Компания En+ активно реализует на Красноярской ГЭС программу «Новая энергия». Одним из ключевых проектов является замена силовых трансформаторов группы точек поставки электроэнергии 220 кВт, – рассказал руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков. – Мы планируем осуществить здесь полную замену трансформаторов в течение восьми следующих лет. В целом до 2028 года En+ Group инвестирует в этот проект более 4 млрд руб.».

Комплексная программа модернизации гидроэлектростанций «Новая энергия» запущена основателем компании Олегом Дерипаска и реализуется на ГЭС Ангаро-Енисейского каскада, входящих в En+ Group. Модернизация оборудования ГЭС позволит повысить их эффективность, даст возможность снизить расходы на проведение ремонтных работ, улучшить рабочие характеристики агрегатов и станций в целом. В рамках программы производится комплексная замена не только основного (гидроагрегаты, рабочие колеса), но и вспомогательного оборудования. Программа рассчитана до 2046 года. Инвестиции до 2026 года с учетом ранее вложенных средств составят 21 млрд руб.