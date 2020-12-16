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Послы 27 стран ЕС согласовали продление на полгода санкций против РФ - источник

13:00 16.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза согласовали продление на полгода экономических санкций в отношении России, срок действия которых истекает 31 января 2021 года. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

"Да, послы только что согласовали продление ограничительных мер до 31 июля 2021 года", - сказал он.

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