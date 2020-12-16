Госдума приняла закон о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем - окончательном - чтении правительственный законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с 1 января 2021 года. Документ устанавливает на следующий год федеральный МРОТ в размере 12 792 рублей.

Со следующего года МРОТ и прожиточный минимум будут рассчитываться исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина - меньше). Размер МРОТ составит 42% от медианной заработной платы - 12 792 рублей (сейчас - 12 130 рублей, рост на 5,5%), а прожиточного минимума в целом по РФ - 11 653 рублей (рост на 3,7%). По оценкам Минтруда РФ, повышение МРОТ затронет 3,9 млн человек.