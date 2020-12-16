Необходимые решения для борьбы с необоснованным ростом цен на продукты готовы - Мишустин

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все необходимые решения и меры системного характера для борьбы с необоснованным ростом цен на продукты готовы. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, открывая в среду заседание правительства.

"Правительство оперативно подготовило все необходимые решения для стабилизации цен на социально значимые продукты питания, в том числе меры системного характера", - сказал Мишустин.