Родственники находящихся в окружении в Карабахе солдат перекрыли дорогу Гюмри

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Родственники находящихся в окружении азербайджанскими ВС вблизи карабахских сел Хин Тагер и Хцаберд солдат в среду перекрыли разные части дороги Ереван - Гюмри в Ширакской области Армении. Об этом сообщает государственное новостное агентство "Арменпресс".

"Родственники находящихся в окружении вблизи сел Хин Тагер и Хцаберд военнослужащих, которые с 15 декабря лишены всех средств связи, перекрыли разные части дороги Гюмри - Ереван. Они требуют новостей о своих родных", - отмечается в сообщении.