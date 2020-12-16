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НОВОСТИ

Родственники находящихся в окружении в Карабахе солдат перекрыли дорогу Гюмри

13:32 16.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Родственники находящихся в окружении азербайджанскими ВС вблизи карабахских сел Хин Тагер и Хцаберд солдат в среду перекрыли разные части дороги Ереван - Гюмри в Ширакской области Армении. Об этом сообщает государственное новостное агентство "Арменпресс".

"Родственники находящихся в окружении вблизи сел Хин Тагер и Хцаберд военнослужащих, которые с 15 декабря лишены всех средств связи, перекрыли разные части дороги Гюмри - Ереван. Они требуют новостей о своих родных", - отмечается в сообщении.

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