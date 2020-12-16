В нескольких странах Европы с сегодняшнего дня усиливаются ограничительные меры

14:00 Источник: Эхо Москвы

Сразу в нескольких странах Европы власти усиливают с сегодняшнего дня ограничительные меры. Самые жесткие требования вступают в силу в Германии.

До 10 января на всей территории ФРГ закрываются торговые точки, кроме продовольственных магазинов и аптек. Работать будут отделения банков, автозаправки, почта, прачечные и химчистки. Приостанавливают деятельность парикмахерские и салоны красоты. Рестораны и кафе смогут только торговать едой на вынос. Закрываются школы, службы в церквях разрешены только при условии, что все будут в масках, петь запрещено, прихожане обязаны соблюдать социальную дистанцию. В Берлине вдобавок к этому запретили покидать жилье без крайней необходимости. В Англии с сегодняшнего дня лондонские пабы, кафе и рестораны смогут работать только навынос и через доставку. Приостанавливают работу развлекательные заведения в закрытых помещениях. Но по-прежнему будут работать магазины, тренажерные залы, салоны красоты и парикмахерские. На открытом воздухе, в парках, на детских и спортивных площадках можно собираться максимум по шесть человек. В Нидерландах на дистанционное обучение переходят школы и университеты. Здесь до 19 января закрылись все магазины, кроме тех, где продают жизненно важные товары и продукты. Образовательные учреждения и магазины не работают со среды в Литве. Гражданам до начала следующего года запрещено покидать место жительства без веской причины.

Ряд европейских стран, в частности Чехия и Украина, планируют усилить карантинные меры в ближайшие дни. В Турции со следующей недели вводится комендантский час. Эхо Москвы