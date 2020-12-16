США запрещают странам Восточного Средиземноморья сотрудничать с РФ - Лавров
14:12 16.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США запрещают всем странам Восточного Средиземноморья развивать нормальное сотрудничество с Россией, включая военно-техническое сотрудничество и взаимодействие в сфере энергетики. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Хорватии Горданом Радманом.
"Что касается политики США в Восточном Средиземноморье, мы по-прежнему считаем, что она неконструктивна. И один единственный пример - США всем странам этого региона, по сути дела, запрещают нормально сотрудничать с РФ, будь то в сфере военно-технического взаимодействия, энергетики или в какой-либо другой значимой области", - сказал он, комментируя заявление госсекретаря США Майкла Помпео о том, что Россия якобы угрожает стабильности Средиземноморья.
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