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США запрещают странам Восточного Средиземноморья сотрудничать с РФ - Лавров

14:12 16.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США запрещают всем странам Восточного Средиземноморья развивать нормальное сотрудничество с Россией, включая военно-техническое сотрудничество и взаимодействие в сфере энергетики. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Хорватии Горданом Радманом.

"Что касается политики США в Восточном Средиземноморье, мы по-прежнему считаем, что она неконструктивна. И один единственный пример - США всем странам этого региона, по сути дела, запрещают нормально сотрудничать с РФ, будь то в сфере военно-технического взаимодействия, энергетики или в какой-либо другой значимой области", - сказал он, комментируя заявление госсекретаря США Майкла Помпео о том, что Россия якобы угрожает стабильности Средиземноморья.

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