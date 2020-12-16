ЕС предложил вводить санкции за кибератаки большинством стран, а не единогласно - Боррель
14:32 16.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия предложила странам ЕС вводить санкции за хакерские атаки квалифицированным большинством, отказавшись от принципа единогласного принятия решений в этой сфере, что значительно упростит введение рестриктивных мер. Об этом заявил в среду верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на брифинге в Брюсселе, представляя Стратегию Евросоюза по кибербезопасности.
"Еврокомиссия предложила странам ЕС вводить санкции за хакерские атаки путем квалифицированного большинства. Это позволит значительно повысить эффективность наших ответных мер, поскольку достичь единогласных решений всегда значительно сложнее", - заявил он.
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