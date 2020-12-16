Санкции США из-за С-400 являются нападением на суверенные права Турции - Эрдоган

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал в среду санкции США из-за приобретения Анкарой российских зенитных систем (ЗРС) С-400 нападением на суверенные права республики.

"Это решение - нападение на суверенные права нашей страны. Их истинное предназначение - сделать нас зависимыми в сфере оборонной промышленности. США не соответствовали нашим условиям в вопросе приобретения систем ПВО, а санкции они применили из-за того, что мы удовлетворили свои потребности при помощи других. Мы будем работать вдвое больше, чтобы сделать нашу оборонную промышленность еще более независимой", - заявил турецкий лидер на церемонии открытия второго отрезка автодороги Анкара - Нигде, трансляцию его выступления вел телеканал Эн-ти-ви.

В ходе нее Эрдоган также представил демонстрационный ролик с системой ПВО Hisar A+, разработанной турецкими концернами "Аселсан" и "Рокетсан".