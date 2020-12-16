Всемирный банк прогнозирует рост ВВП РФ в 2021 и 2022 годах на уровне 2,6% и 3%
15:32 16.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рост ВВП РФ в 2021 и 2022 годах может составить 2,6% и 3% соответственно при условии эффективности вакцин от COVID-19 и повышения потребительской активности. Об этом говорится в последнем докладе Всемирного банка об экономике России.
"При условии безопасности и эффективности выведенной в гражданский оборот вакцины можно ожидать повышения уверенности потребителей и компаний. Это заложит основу для постепенного возобновления роста экономики в 2021 и 2022 годах в размере 2,6% и 3,0%, соответственно", - сообщили там.
Однако в случае реализации менее благоприятного сценария, предусматривающего продолжение резкого роста числа новых случаев COVID-19 во втором полугодии 2021 года, восстановление экономической активности может замедлиться. В этом случае прогнозируемый рост ВВП составит в 2021 году 0,6% под влиянием более глубокого эффекта на потребительский и инвестиционный спрос, а в 2022 году - 2,8%, добавили во Всемирном банке.
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