Германия хочет хороших отношений с Россией, но есть ряд спорных пунктов - Меркель

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия нуждается в конструктивных отношениях с Россией, но нельзя закрывать глаза на спорные пункты. Об этом заявила в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Бундестаге.

"Нужно, с одной стороны, видеть, что есть желание иметь хорошие стратегические отношения с Россией, я это всегда говорила", - заявила она, отвечая на вопросы парламентариев.

В то же время, по словам Меркель, во взаимодействии с РФ есть спорные пункты. "Мы не должны закрывать глаза на реальность", - сказала канцлер.