Германия хочет хороших отношений с Россией, но есть ряд спорных пунктов - Меркель
16:00 16.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Германия нуждается в конструктивных отношениях с Россией, но нельзя закрывать глаза на спорные пункты. Об этом заявила в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Бундестаге.
"Нужно, с одной стороны, видеть, что есть желание иметь хорошие стратегические отношения с Россией, я это всегда говорила", - заявила она, отвечая на вопросы парламентариев.
В то же время, по словам Меркель, во взаимодействии с РФ есть спорные пункты. "Мы не должны закрывать глаза на реальность", - сказала канцлер.
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