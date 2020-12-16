Сергей Лавров назвал «несерьезными» публикации о причастности ФСБ к отравлению Алексея Навального
16:12 16.12.2020 Источник: Эхо Москвы
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал «несерьезными» публикации о причастности ФСБ к отравлению Алексея Навального. По его словам, материалы авторов международного расследования «забавно читать».
Лавров убежден: у западных стран отсутствуют этические нормы и навыки нормальной дипломатической работы по установлению фактов. Такой вывод глава российского внешнеполитического ведомства сделал, по его утверждениям, из манеры, в которой новость о причастности к отравлению Навального спецслужб была преподнесена. Министр отверг и предположение, согласно которым молчание Москвы в ответ на расследование является доказательством ее вины. Эту логику Лавров назвал «ущербной». Наконец, он добавил, что Россия привыкла к тому, что США и другие западные страны просто объявляют в различных СМИ об очередных обвинениях в адрес России.
Расследование, в котором утверждается, что за политиком Алексеем Навальным несколько лет следила специальная группа сотрудников ФСБ, которая также причастна к его отравлению, было выпущено в понедельник. Его авторами стали расследовательская группа Bellingcat, российское интернет-издание The Insider, американский телеканал CNN и немецкий журнал Der Spiegel. В частности, они утверждали, что Навального пытались отравить ядом из группы «Новичок» несколько раз. Сам оппозиционер уверен, что эта операция готовилась с санкции российских властей, в том числе президента Владимира Путина.
В Кремле расследование пока не комментировали, при этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков временно отменил ежедневные телефонные брифинги, объяснив это, впрочем, подготовкой Путина к пресс-конференции, намеченной на четверг.
Госдума не будет расследовать ситуацию с отравлением Алексея Навального, — считает депутат-коммунист Валерий Рашкин. По его словам, институт парламентского расследования давно похоронен.
Рашкин добавил, что ему стыдно за государство, которое допускает возможность отравления своего гражданина и отказывается расследовать это преступление. Эхо Москвы
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