Бывшая жена самого богатого человека Земли потратила на благотворительность $4 млрд

16:32 Источник: Эхо Москвы

Американская писательница МакКензи Скотт, бывшая жена Джеффа Безоса, за последние месяцы пожертвовала 4 миллиарда долларов на благотворительность. Об этом сама Скотт сообщила в своем блоге.

После развода МакКензи Скотт стала самой богатой женщиной мира и сейчас занимает 18-е место в рейтинге Bloomberg. Эхо Москвы