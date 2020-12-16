Родственники британки, умершей в результате инцидента в Солсбери, намерены подать иск против РФ
17:00 16.12.2020 Источник: Эхо Москвы
Родственники британки Дон Стерджес, умершей в результате инцидента в Солсбери летом 2018 года, намерены подать иск против Российской Федерации в связи со смертью женщины. Как сообщает газета Дейли Миррор, семья инициировала судебную процедуру по факту нарушения Европейской Конвенции о правах человека.
По данным издания, в качестве ответчиков адвокаты указали Россию, Министерство обороны России, а также Главное управление Генштаба.
Друг Стерджес подарил ей духи – он нашел флакон, в котором, по данным правоохранительных органов, оставалось нервно-паралитическое вещество после отравления Скрипалей. Эхо Москвы
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