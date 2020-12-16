0
0
35
НОВОСТИ

Родственники британки, умершей в результате инцидента в Солсбери, намерены подать иск против РФ

17:00 16.12.2020 Источник: Эхо Москвы

Родственники британки Дон Стерджес, умершей в результате инцидента в Солсбери летом 2018 года, намерены подать иск против Российской Федерации в связи со смертью женщины. Как сообщает газета Дейли Миррор, семья инициировала судебную процедуру по факту нарушения Европейской Конвенции о правах человека.

По данным издания, в качестве ответчиков адвокаты указали Россию, Министерство обороны России, а также Главное управление Генштаба.

Друг Стерджес подарил ей духи – он нашел флакон, в котором, по данным правоохранительных органов, оставалось нервно-паралитическое вещество после отравления Скрипалей.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 16.12.2020
Более 40% украинцев считают Зеленского главным разочарованием года - опрос
0
79
16:32 16.12.2020
Бывшая жена самого богатого человека Земли потратила на благотворительность $4 млрд
0
142
16:12 16.12.2020
Сергей Лавров назвал «несерьезными» публикации о причастности ФСБ к отравлению Алексея Навального
0
185
16:00 16.12.2020
Германия хочет хороших отношений с Россией, но есть ряд спорных пунктов - Меркель
0
204
15:32 16.12.2020
Всемирный банк прогнозирует рост ВВП РФ в 2021 и 2022 годах на уровне 2,6% и 3%
0
182
15:12 16.12.2020
В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за блокирование дорог
0
216
15:00 16.12.2020
Санкции США из-за С-400 являются нападением на суверенные права Турции - Эрдоган
0
231
14:32 16.12.2020
ЕС предложил вводить санкции за кибератаки большинством стран, а не единогласно - Боррель
0
237
14:30 16.12.2020
В Москве проиндексируют все соцвыплаты в 2021 году
0
231
14:12 16.12.2020
США запрещают странам Восточного Средиземноморья сотрудничать с РФ - Лавров
0
352

Возврат к списку