Более 40% украинцев считают Зеленского главным разочарованием года - опрос
17:12 16.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский стал главным разочарованием 2020 года для 42% украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, опубликованные в среду.
Этот же опрос показал, что 20% опрошенных назвали Зеленского политиком года, однако этот показатель значительно меньше, чем в конце прошлого года, когда политиком года его называли 46% опрошенных.
По данным Центра Разумкова, экс-президента Петра Порошенко разочарованием года считают 10% респондентов, по 2% - одного из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, премьер-министра Дениса Шмыгаля, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, лидера Радикальной партии Олега Ляшко, бывшего премьера Алексея Гончарука, еще 1% опрошенных назвал разочарованием экс-депутата Рады, музыканта Святослава Вакарчука. При этом о разочаровании всеми политиками заявили 5% респондентов, а 17% не смогли в таком качестве назвать никого.
Исследование проводилось Центром Разумковым с 4 по 9 декабря 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 018 человек в возрасте от 18 лет во всех подконтрольных Киеву регионах страны.
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