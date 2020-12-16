В Подмосковье завершили рекультивацию мусорного полигона «Долгопрудный»

17:50

Фото пресс-службы правительства Московской области



В Московской области завершена рекультивация полигона ТКО «Долгопрудный», теперь на его месте будет зеленая зона и набережная. По поручению губернаторасвалка закрыта в 2014 году. Здесь установили систему пассивной дегазации из 55 скважин, собирают фильтрат для последующей очистки. Вокруг полигона построена подпорная стенка, а геомембрана препятствует выходу свалочного газа. На всей территории отсыпали плодородный грунт и высадят многолетние растения.

«Проделана большая и сложная работа, – рассказал зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин. – «Долгопрудный» – один из крупнейших полигонов Подмосковья, за время его работы накоплено 2,5 млн т отходов, а рекультивированная площадь составляет почти 12 га. Более 30 лет полигон оказывал негативное воздействие, и вот теперь оно прекращено, весной проведем здесь озеленение. Жизнь в Долгопрудном и близлежащих поселениях улучшилась – только в городе проживает 116 тыс. человек».

После закрытия полигона улучшилось экологическое состояние окружающей местности, расчистили речку Бусинку и обустроили на ней набережную.

По поручению губернатора до конца года в Подмосковье закроют последние городские свалки, затем предстоит их рекультивация. Первые рекультивированные полигоны появились в 2018 году в Кашире, Электростали и Павловском Посаде. В этом году завершили работы на свалке «Дубна Левобережная», а также провели технический этап на полигоне «Кучино» в Балашихе. Кроме того, рекультивировали «Аннино» и «Кулаковский», в финальной стадии – работы на «Дубне Правобережной» и «Княжьих горах» в городском округе Шаховская.