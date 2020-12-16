Элементы для сетей 5G компании Huawei могут появиться в Германии
18:31 16.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство ФРГ одобрило в среду новый законопроект, касающийся внедрения компонентов в области критической инфраструктуры, в частности систем мобильной связи пятого поколения (5G). Он не исключает возможного участия в переходе на 5G китайской Huawei ("Хуавэй").
Законопроект предусматривает, что производители впредь должны будут предоставить гарантии того, что их продукты безопасны. В случае, если у властей возникнут сомнения, МВД ФРГ вправе отказать им в участии в поставках сетевого оборудования. К критической инфраструктуре, помимо телекоммуникаций и мобильной связи, относятся водо - и энергоснабжение, система здравоохранения.
"В заявлении о гарантиях должно быть указано, что компоненты не располагают техническими особенностями, которые могли бы быть неправильно использованы, в особенности, в целях саботажа, шпионажа или терроризма и посягательств на безопасность, целостность, доступность и функциональность критической инфраструктуры", - говорится в законопроекте, который еще должен одобрить Бундестаг (парламент ФРГ). Минимальные требования к компаниям установит МВД ФРГ.
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