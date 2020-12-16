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Пострадавшие от осложнений в связи с "ковидом" медики смогут оформить инвалидность

19:05 16.12.2020 Источник: Интерфакс

Перенесенный коронавирус и вызванные им осложнения вошли в число причин установления инвалидности для врачей и медработников, заболевших в результате работы с пациентами с COVID-19, следует из приказа Минтруда.

"Дополнительная запись "вследствие развития осложнения перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)" - врачам, среднему и младшему медицинскому персонал, водителям автомобилей скорой медицинской помощи, непосредственно работающим с пациентами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (...) ставшими инвалидами в результате развития осложнений перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)", - говорится в приказе, опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

При этом необходимо подтверждение "лабораторными методами исследования, если заболевание возникло при исполнении ими трудовых обязанностей" или специальной врачебной комиссией.

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