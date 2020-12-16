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НОВОСТИ

Новые "ковидные" ограничения в Петербурге вводить не планируется

19:35 16.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Введение новых ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса, в Санкт-Петербурге на сегодняшний день не планируется. Об этом в среду сообщил журналистам вице-губернатор Олег Эргашев.

"Введение дополнительных ограничений на сегодняшний день не планируется. В настоящий момент их достаточно, но ситуация может измениться", - сказал Эргашев.

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