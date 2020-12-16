Российские миротворцы в Карабахе не находятся в окружении - Минобороны

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация об окружении российских миротворцев в Нагорном Карабахе какой-либо из сторон не соответствует действительности. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

Ранее в СМИ появилась информация о заявлении премьер- министра Армении Никола Пашиняна, что российские миротворцы находятся в окружении азербайджанских войск на участке сел Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района.

"Информация о якобы окружении подразделений российских миротворческих сил какой-то из сторон в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности", - отметили в военном ведомстве.