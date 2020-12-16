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Пашинян: Действия Баку имеют далеко идущую цель, которая заключается в оформлении повестки вывода миротворцев

20:10 16.12.2020 Источник: Интерфакс

Азербайджан инициирует локальные инциденты с целью последующего вывода из региона российских миротворцев, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"События в селах Хит Тагер и Хцаберд Гадрутского района произошли в зоне ответственности миротворцев. После начала этих событий миротворцы вошли на территорию, но, к сожалению, от этого ситуация не стабилизировалась. Наша оценка заключается в том, что азербайджанские силы специально идут на такие провокации, чтобы обесценить факт присутствия миротворцев. Эти локальные действия имеют далеко идущую цель, которая заключается в оформлении повестки вывода миротворцев", - сказал Пашинян в интервью армянской службе радиостанции "Свобода".

По его словам, по состоянию на 15 декабря Азербайджан не подписал документ, подтверждающий мандат российских миротворцев.

"Все эти действия мы рассматриваем в этом контексте", - заявил Пашинян.

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