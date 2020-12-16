Россия предложила США организовать диалог спецслужб

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия отвергает обвинения в хакерских атаках в отношении американских правительственных учреждений, предлагает организовать диалог спецслужб. Об этом заявил в среду посол России в США Анатолий Антонов во время видеоконференции, организованной Джорджтаунским университетом.

"Мы обратили внимание на очередные безосновательные попытки американских СМИ обвинить Россию в хакерских атаках в отношении правительственных ведомств США. Злонамеренная деятельность в информационной сфере противоречит принципам российской внешней политики, - сказал посол. - Мы предлагали этой администрации: давайте перестанем общаться друг с другом через СМИ, давайте организуем встречу между сотрудниками высокого ранга ФБР, ЦРУ и нашими представителями разведки и контрразведки. Мы предоставим площадку".