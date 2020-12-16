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Ограничение на трансляцию российских телеканалов парламент Молдавии снял

20:40 16.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Молдавии проголосовал во втором чтении за поправки к Кодексу аудиовизуальных медиауслуг, которые создают возможность для возврата в эфир в полном объеме телевизионных и радиопрограмм из России. Они были одобрены в среду на заседании, которое транслировала пресс-служба законодательного органа.

"Поправки [в кодекс] одобрены 53 голосами [из 101] во втором и окончательном чтении", - объявила председатель законодательного органа Зинаида Гречаный.

Автором поправок выступила Партия социалистов Республики Молдова, которую поддержала фракция партии "Шор".

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