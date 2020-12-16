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Китайский космический аппарат доставил лунный грунт на Землю

21:31 16.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возвращаемая капсула китайского беспилотного космического аппарата "Чанъэ-5" с образцами лунного грунта успешно приземлилась на севере КНР. Об этом в среду сообщило агентство Синьхуа.

Капсула приземлилась на территории хошуна (административная единица, аналогичная уезду) Сыцзыван в автономном районе Внутренняя Монголия после полуночи по местному времени (вечер среды по московскому времени).

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