Китайский космический аппарат доставил лунный грунт на Землю

21:31 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возвращаемая капсула китайского беспилотного космического аппарата "Чанъэ-5" с образцами лунного грунта успешно приземлилась на севере КНР. Об этом в среду сообщило агентство Синьхуа.

Капсула приземлилась на территории хошуна (административная единица, аналогичная уезду) Сыцзыван в автономном районе Внутренняя Монголия после полуночи по местному времени (вечер среды по московскому времени).